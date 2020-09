Een treinreis naar Berlijn of Brussel duurt vanaf 2024 een half uur minder lang. Op beide trajecten gaan nieuwe treinen rijden, zo maakt de NS donderdag bekend.

Naar Berlijn is de geplande tijdwinst van een half uur het resultaat van het vervallen van een locomotiefwissel bij Bad Bentheim. Op dit moment duurt een reis van Amsterdam naar Berlijn nog zes uur en twintig minuten, in 2024 moet dat minder dan zes uur zijn.

Met de verkorte duur van de reis hoopt de NS reizigers over te halen om korte vluchten in te ruilen voor reizen met de trein. "Binnen de 700 kilometer is het te gek voor woorden dat mensen met het vliegtuig gaan in plaats van met de trein", zegt aanstaand NS-topvrouw Marjan Rintel in het AD. "Zulke korte vluchten dragen aan geen enkele milieudoelstelling bij."

Voor de verbinding naar Brussel wordt binnenkort een deal verwacht met België. Er zijn nog verschillende mogelijkheden om ook op dit traject de reisduur met een half uur te verkorten. Mogelijk zullen meerdere stations in België worden overgeslagen en er worden snellere treinen ingezet.

Bestemming binnen 700 kilometer bij NS te boeken

Naast de kortere treinreis wordt het ook mogelijk om via de website van de NS alle buitenlandse bestemmingen binnen 700 kilometer te boeken. Het moet daarnaast mogelijk worden om een treinreis naar een stad als Barcelona via de NS te boeken. "Het is heel gek dat dat zo lang niet kon", vindt Rintel.

"Waarom is een ticket voor Praag of Barcelona niet even gemakkelijk als voor Brussel of Berlijn? Net als in de luchtvaart zou ik mijn treintickets bovendien graag een jaar van tevoren kunnen boeken", aldus de aanstaande NS-topvrouw.

Rintel volgt Roger van Boxtel per 1 oktober op als president-directeur van de NS.