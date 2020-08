Ook de casino's aan de wereldberoemde Strip in Las Vegas zien de omzet door de coronacrisis flink teruglopen, blijkt woensdag uit cijfers van de Amerikaanse staat Nevada waar persbureau Bloomberg over schrijft. De omzet viel in mei tot en met juli bijna 66 procent lager uit dan een jaar eerder en kwam uit op 572 miljoen dollar (483 miljoen euro).

De Strip heeft door de coronacrisis in de afgelopen maanden relatief weinig gokkende bezoekers kunnen verwelkomen. Vanwege de corona-uitbraak werden de casino's in Nevada halverwege maart gesloten en mochten de deuren pas begin juni weer open.

Dat betekent niet dat de straat met de grote hotelcomplexen sinds die tijd weer als vanouds druk bezocht is. Door het afgenomen vliegverkeer en het gebrek aan congressen en bekende evenementen blijft het een moeilijke tijd voor de wereldberoemde casino's.

Hotelketens als MGM proberen de hotelkamers en roulettetafels toch te vullen met reclamestunts zoals de Viva Las Office-campagne. Hotels bieden kamers tegen kortingen aan om mensen naar Las Vegas te lokken, zodat zij vanuit een hotelkamer kunnen werken.