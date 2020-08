De exploitanten van de verschillende vormen van buitenreclame, de zogenoemde out-of-homereclame, hebben 2020 al afgeschreven als een verloren jaar. De omzet kelderde in de eerste zes maanden van het jaar met 44 procent tot 54,5 miljoen euro.

"In het eerste kwartaal was al sprake van een teruggang, in het tweede kwartaal zakte de omzet als een plumpudding in elkaar", zegt voorzitter Eric Kip van branchevereniging Outreach woensdag.

Outreach registreert de omzetcijfers van de hele branche, de leden van de vereniging zijn grote spelers als JCDecaux en Exterion Media. De out-of-homemarkt omvat de reclame op abri's (bushokjes), panelen, vervoersreclame zoals op bussen en trams en de masten langs de weg. Daarbij is er nog een onderverdeling tussen traditionele posters en digitale reclame.

"Posters vormen een veel grotere markt en blijven dat ook", weet Kip. De verhouding is 90 procent versus 10 procent. "Digitale reclame vergt een veel grotere investering en is heel kwetsbaar." Qua omzet is digitaal wel interessanter, daar is de verhouding twee derde tegen een derde.

Adverteerders trokken campagnes terug

In de eerste drie maanden van het jaar zag de branche de omzet met 13 procent teruglopen. "Dat kwam voor een deel doordat het eerste kwartaal vorig jaar erg goed was, maar er werd ook al veel afgeboekt. Dat wil zeggen dat adverteerders campagnes terugtrokken", legt Kip uit. Dat gebeurde in de laatste twee weken van maart, toen het coronavirus Nederland had bereikt.

Het is niet zo dat de abri's dan ineens leeg zijn. "Dan komen er niet-commerciële posters voor in de plaats, zoals in dit geval bijvoorbeeld met de coronaregels erop." In het tweede kwartaal was de daling jaar op jaar maar liefst 67 procent. De omzet daalde van 55,4 miljoen euro naar 18,2 miljoen euro.

Wat adverteerders buiten willen adverteren, hangt in hoge mate samen met de mobiliteit van consumenten. Als er geen mensen op straat zijn, loont het de moeite - of beter gezegd het geld - niet. "We hebben de mobiliteit in kaart gebracht met medio januari als uitgangspunt. Je zag in maart een dieptepunt van wel 80 procent minder mensen onderweg."

Balans zoeken tussen prijs en bezetting

Die mobiliteit herstelt langzaam. "Het openbaar vervoer blijft duidelijk nog achter", zegt de voorzitter van Outreach. Sowieso beslissen de klanten nu pas heel laat of ze een campagne op de abri's, bussen en masten willen. "De adverteerders zijn heel voorzichtig en terughoudend geworden. Ze beslissen last minute."

Dat wil niet altijd zeggen dat ze ook lastminutetarieven krijgen. "We hebben als branche natuurlijk zulke klappen gehad, maar iedere aanbieder beslist voor zich wat de juiste balans is tussen de prijs en de bezetting."