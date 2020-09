Action opent donderdag zijn eerste winkels in Tsjechië, het achtste land waar het bedrijf dat in 1993 werd opgericht in Enkhuizen, neerstrijkt. Waar andere bedrijven mede gedreven door de coronapandemie de pijlen meer richten op internetverkopen, kijkt Action heel voorzichtig of het iets meer online kan doen.

"Elke consument zit tegenwoordig online, corona heeft dat versneld en ook naar een bredere doelgroep", zegt CEO Sander van der Laan in gesprek met NU.nl. Evengoed opent Action dit jaar nog honderd winkels in Europa, waarvan drie in Nederland.

"In de winkels hadden we afgelopen week elf miljoen bezoekers, online zes miljoen. Dat aantal neemt sneller toe dan in de winkels", zegt Van der Laan. Maar op de website kun je niks bestellen, alleen kijken. "Tot op heden is het niet nodig dat we spullen online verkopen. Het is ook verdomd moeilijk om een product dat exclusief btw 1,50 euro kost, zonder verlies bij de klant thuis te krijgen."

In het achterhoofd is het een brede test

Klanten konden tot een paar maanden geleden in geen enkel land iets anders op de website doen dan alleen maar kijken. "De afgelopen tijd zijn we een proef gaan doen met vijf winkels in Frankrijk met click & collect en recent ook met vijf winkels in de regio Antwerpen", vertelt Van der Laan.

Met name in Frankrijk en België werd Action hard geraakt door de corona-uitbraak. Daar waren de zevenhonderd winkels gesloten. "In zo'n geval kan click & collect een uitkomst zijn." Daarbij bestellen klanten spullen online, wordt dat voor ze verzameld en klaargezet en kunnen ze het bij de winkel ophalen en betalen. "De proeven daar zien we in ons achterhoofd wel als een bredere test."

Vorig jaar draaide de circa zestienhonderd winkels van Action een omzet van 5 miljard euro en werd een bedrijfsresultaat van ruim 500 miljoen euro behaald. "Dat is in de retail heel winstgevend", zegt de CEO die eerder werkte voor Albert Heijn. "Dit jaar krijgen we zeker een forse tik van de coronacrisis. In die eerste maanden draaiden we 50 tot soms wel 75 procent minder omzet."

In Nederland heeft Action nu 390 zaken, de komende tijd komen er drie bij in Den Haag, Tilburg en Krimpen aan den IJssel. Het is niet zo dat door de toenemende leegstand de panden voor Action voor het oprapen liggen. "Dat zijn niet de winkelruimtes waar wij naar kijken. We vissen eerder in dezelfde vijver als de supermarkten, waarbij lage huur, goede bereikbaarheid voor klanten en bevoorrading leidend is."

Een voetbal ziet er hetzelfde uit in Polen als in Frankrijk

Dat laatste geldt ook voor de buitenlandse uitbreiding, want dat gebeurt vanuit acht distributiecentra. Na Tsjechië donderdag, is de expansiedrift van de Nederlandse keten nog niet voorbij. "Er komen nog zeker vijf landen bij, waaronder volgend jaar in ieder geval Italië. Het gaat bij nieuwe landen altijd om landen die grenzen aan landen waar we al zitten", legt Van der Laan uit.

Action heeft dan wel Nederlandse roots, de bulk van de inmiddels ruim zestienhonderd winkels zit over de grens. "De klant is overal wel een beetje anders, maar in de categorieën en producten die wij verkopen zit veel overlap." Zo verkoopt Action veel kantoorspullen en doe-het-zelf artikelen.

"Een hamer is hetzelfde in Tsjechië of in Nederland, een voetbal ziet er hetzelfde uit in Polen als in Frankrijk. Van de zesduizend artikelen die we gemiddeld in de winkel hebben, is 95 procent volledig hetzelfde in alle landen." Bovendien kan het bedrijf met de naam Action, overal wel uit de voeten.