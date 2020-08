De Bondsregering verlengt de steunmaatregelen die zijn genomen om de Duitse economie door de coronatijd heen te loodsen, heeft het dinsdagavond besloten. Het gaat onder meer om arbeidstijdverkorting en soepelere regels bij mogelijke faillissementen. Voor het steunpakket is 10 miljard euro uitgetrokken. Ook in België worden maatregelen verlengd.

Bij de uitbraak van COVID-19 tuigde Berlijn een steunpakket op, waarmee het bedrijven overeind wilde houden en werkgelegenheid wilde behouden. Het betreft onder meer een loonsubsidie, vergelijkbaar met de Nederlandse NOW-regeling. De Duitse regering heeft besloten deze steunmaatregel te verlengen tot het einde van 2021. Deze zou aanvankelijk aflopen eind maart.

Ook de versoepeling van de regel om bij dreigende betalingsproblemen zo snel mogelijk om uitstel van betaling te vragen, wordt verlengd tot het einde van dit jaar. Tevens is de steunmaatregel verlengd om een deel van de vaste lasten van mkb-bedrijven te betalen. Ook hier gaat het om een verlenging tot eind 2020.

Net als in Nederland heeft ook de Duitse economie een harde klap gehad, vooral in het tweede kwartaal. Dinsdag maakte Destatis, de Duitse tegenhanger van het CBS, bekend dat de economie in de Bondsrepubliek tussen begin april en eind juni gekrompen is met 9,7 procent in vergelijking met het eerste kwartaal.

Ook in België is besloten om steunmaatregelen voor bedrijven te verlengen, heeft minister Nathalie Muylle (Werkgelegenheid) woensdag bekendgemaakt. Het betreft het systeem van tijdelijke werkloosheid, dat wordt verlengd tot eind dit jaar. Op het hoogtepunt van de coronacrisis in april waren er 1,2 miljoen tijdelijke werklozen in België. In juli was dit aantal teruggelopen naar 400.000.