ASR Nederland, dat al voor de helft eigenaar was van de pensioentak voor bedrijven van Brand New Day, neemt nu ook de overige 50 procent over van de oprichters, zo maken beide ondernemingen woensdag bekend. ASR betaalt daar naar eigen zeggen ruim 50 miljoen euro voor.

Volgens oprichter en CEO Kalo Bagijn is dit onderdeel van Brand New Day sinds 2011 opgebouwd "van zolderkamerinitiatief tot een van de grootste premiepensioeninstellingen (PPI's) van Nederland". Na de verkoop richt de onderneming zich op de bankactiviteiten en pensioenproducten voor particulieren.

Zo'n 5.800 werkgevers leggen pensioenpremies in bij Brand New Day voor 145.000 deelnemers. "Het beheerd vermogen bedroeg eind vorig jaar 989 miljoen euro." De ruim vijftig medewerkers van de PPI gaan mee over naar ASR.

Op termijn krijgt het onderdeel PPI Brand New Day een andere naam.