NS begint op 1 september met het eerder aangekondigde goedkope treinkaartje voor jongeren. Ze kunnen er de hele dag onbeperkt buiten de spits en in het weekend mee reizen voor 7,50 euro.

NS maakte de introductie van een speciaal jongerentarief eind februari bekend, maar het wachten was nog op de precieze uitwerking. Door de coronacrisis was dat even stil komen te liggen.

De kaart is bedoeld voor treinreizigers tussen de twaalf en achttien jaar oud. Ze kunnen via de NS-app een kaart kopen, ook als ze geen ov-kaart hebben.

Aanvankelijk was NS ook bezig met een speciaal weekendabonnement voor jongeren tegen gereduceerd tarief, maar dat komt er vooralsnog niet. Door corona is het reisgedrag veranderd en is een abonnement niet altijd meer interessant, zegt het spoorbedrijf.

Uit eigen onderzoek van de NS blijkt dat jongeren vooral in het weekend reizen en een voorkeur hebben voor een vaste prijs voor een kaartje, zonder bijkomende kosten achteraf. Zeven op de tien jongeren zouden vaker met de trein reizen als er een aantrekkelijk geprijsde jongerenkaart komt.