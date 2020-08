Ondanks de inspanningen om Nederland aardgasvrij te maken, zijn vorig jaar meer cv-ketels verkocht. Het waren er 450.000 en dat aantal is in jaren niet zo groot geweest, blijkt woensdag uit de Gasmonitor, een jaarlijks onderzoek van Natuur & Milieu.

Het aantal verkochte hr-ketels was bijna 5 procent groter dan het jaar ervoor. In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland aardgasvrij worden verwarmd en om dat te halen zou de verkoop van ketels eigenlijk moeten dalen in plaats van stijgen.

"De cijfers laten zien dat het niet vanzelf goed komt met de overstap naar aardgasvrij wonen, alternatieve technieken winnen slechts mondjesmaat terrein", zegt directeur Programma's Natuur & Milieu Rob van Tilburg. Van die alternatieven is de warmtepomp het sterkst in opmars, met een stijging van 25 procent.

In de nieuwbouw worden wel steeds minder woningen op aardgas aangesloten. Begin dit jaar was 83 procent van de nieuwbouwwoningen aardgasvrij.