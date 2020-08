De wereldwijde handel in goederen is in het tweede kwartaal met een ongekende 12,5 procent ingezakt, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Wel is in juni de weg omhoog ingezet, toen een plus van 7,6 procent in de boeken is gezet.

Door de uitbraak van COVID-19 stokte de wereldhandel in het voorjaar. Met name in april en mei was dit voelbaar. Zo zijn in april maar liefst 12,3 procent minder goederen verhandeld dan in de voorgaande maand. In de maand mei werd een krimp van 1,1 procent genoteerd.

In de laatste maand van het tweede kwartaal werd voor het eerst sinds december 2019 een groei van de wereldwijde goederenstromen genoteerd. De meeste grote economieën zagen de handel toen weer toenemen. De Japanse en Chinese export waren de belangrijkste uitzonderingen.

Diensten, zoals vakanties, zijn bij deze cijfers buiten beschouwing gelaten. Vermoedelijk is de krimp in de dienstensector in het tweede kwartaal nog groter geweest.

In juni deden de eurolanden het bovengemiddeld goed. De import groeide met 8,9 procent in vergelijking met de maand ervoor. De uitvoer nam zelfs met 11,9 procent toe.