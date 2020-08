De Duitse betaaldienst Wirecard joeg er ten tijde van faillissementsaanvraag in een snel tempo geld doorheen, meldt curator Michael Jaffé dinsdag. Hij maakt ook bekend dat meer dan de helft van het personeel ontslagen wordt. Jaffé is maandag door de rechtbank in München tot curator benoemd.

De dienstverlener had tot maandag uitstel van betaling gekregen. Het bedrijf kwam in juni in opspraak doordat miljarden euro's waren zoekgeraakt. Toen op 25 juni de faillissementsaanvraag in gang werd gezet, had het bedrijf niet meer voldoende geld in kas om salarissen en andere kosten te betalen.

Sinds het uitstel van betaling is aangevraagd, zijn de zaken volgens de curator gestabiliseerd en is een basis om mogelijk delen van het bedrijf te redden. "Maar de bestaande structuren moeten wel aangepast worden", aldus Jaffé.

Volgens de curator heeft de onderneming "talloze overnames" gedaan, waar daarna weinig tot niets mee is gedaan.

Helft van het personeel en management staat op straat

"Dat heeft geleid tot grote verliezen en een hele scheve verhouding tussen de beschikbare middelen en de middelen die nodig waren op groepsniveau." Daarom worden nu huurcontracten en leaseovereenkomsten opgezegd en verliezen 730 werknemers hun baan.

De contracten van het management worden ook ontbonden. "De situatie van Wirecard is zeer moeilijk, gezien het gebrek aan geld en het wijdverbreide schandaal", zegt Jaffé. Een gebruikelijke faillissementsprocedure zal dit dan ook niet zijn.

De curator voert al wel gesprekken over een overname van wat over is van het bedrijf. Dat is inclusief Wirecard Bank, het deel dat buiten de faillissementsaanvraag valt.

De affaire met de zoekgeraakte miljarden leidde tot de arrestatie van de voormalige topman van het bedrijf.