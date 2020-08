Finnair schrapt tot 1.000 banen, Qantas nog eens 2.500, Etihad en Emirates sturen personeel met onbetaald verlof, bij American Airlines verdwijnen zelfs 19.000 banen en Virgin Atlantic is in afwachting van goedkeuring voor een schuldreductieplan. Luchtvaartmaatschappijen moeten als gevolg van de coronacrisis allerlei nieuwe maatregelen nemen om het hoofd boven water te houden, zo blijkt dinsdag.

De directie van KLM en vakbonden zijn ook begonnen met gesprekken over een reorganisatie. De luchtvaart is een van de sectoren die het zwaarst wordt getroffen door de uitbraak van COVID-19.

Finnair brengt het personeelsbestand met zo'n 15 procent terug en verlengt de periode waarin het grootste deel van de werknemers sowieso al thuiszit. Finnair noemt dat tijdelijk ontslag en bijna alle medewerkers hebben er al mee te maken gekregen. De maatregel wordt nu verlengd en in sommige gevallen tot een niet nader bepaalde datum.

Aan de andere kant van de wereld heeft Qantas besloten de afhandelingsactiviteiten op de grond uit te besteden, waardoor 2.500 banen verloren gaan. In juni maakte de Australische maatschappij al bekend over alle divisies zesduizend banen te schrappen. Volgens Qantas scheelt het een hoop geld om de activiteiten op de grond uit te besteden.

Onbetaald verlof tot wel zes maanden

Golfmaatschappijen Etihad en Emirates hebben opnieuw een beroep op hun personeel gedaan. De medewerkers worden verzocht onbetaald verlof op te nemen. Ook bij die bedrijven zouden al duizenden werknemers hun baan hebben verloren.

Emirates uit Dubai heeft het personeel nu gevraagd een tot drie maanden onbetaald vrij te nemen voor de periode tot 30 november. Bij Etihad kan het personeel voor een periode van tien dagen tot zes maanden stoppen met werken. Die maatregel gaat op 16 september in.

Virgin Atlantic vraagt om goedkeuring voor reddingsplan

Virgin Atlantic, partner van Air France-KLM, hoopt van een groep schuldeisers goedkeuring te krijgen voor een reddingsplan ter waarde van 1,2 miljard pond (ruim 1,3 miljard euro). Zowel de aandeelhouders als de schuldeisers moeten instemmen met het plan dat de schulden moet verminderen. Ook de rechter in zowel het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten moet goedkeuring verlenen.

Virgin is voor 51 procent van Richard Branson en voor 49 procent in handen van het Amerikaanse Delta, ook een partner van Air France-KLM. Virgin heeft al een basis op Londen Gatwick gesloten en meer dan 3.500 banen geschrapt in een poging het hoofd boven water te kunnen houden.

De internationale luchtvaartorganisatie IATA verwacht dat het vliegverkeer op zijn vroegst in 2024 weer terug op het niveau van 2019 zal zijn.