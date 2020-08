KFC maakt voorlopig geen gebruik meer van zijn wereldwijd bekende slogan "It's finger lickin' good". Het bedrijf vindt de slagzin in tijden van vergaande maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen even niet gepast.

De fastfoodketen KFC maakt al ruim zestig jaar gebruik van het zinnetje, dat zoveel wil zeggen als dat je je vingers aflikt bij de kip in het restaurant. Moederbedrijf Yum Brands heeft de campagnes met ingang van maandag tot nader order aangepast.

In de nieuwe campagne is het bekende zinnetje onzichtbaar gemaakt en verschijnt de tekst: "Dat wat we altijd zeggen? Vergeet het. Voor nu."

Als gevolg van de coronapandemie hanteert KFC strenge hygiëneregels in alle restaurants. Om die reden vindt het bedrijf dat een slogan over je vingers aflikken "nu niet goed voelt".

Volgens Yum Brands wordt zeker niet definitief afscheid genomen van de aanbeveling. "Zodra de tijd rijp is" komen de vingers weer terug in de campagne.