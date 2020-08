Na de leden van CNV, hebben nu ook de leden van het FNV zich achter het akkoord van de vakbeweging met Tata Steel geschaard. Daarmee zijn gedwongen ontslagen bij de staalproducent in IJmuiden van de baan, meldt FNV dinsdag.

Het akkoord werd begin juli gesloten nadat medewerkers van Tata bijna een maand in etappes gestaakt hadden. Ze keerden zich tegen een reorganisatieplan door Tata Steel Europe, het moederbedrijf van de vroegere Hoogovens.

De medewerkers hebben werkgelegenheidsgarantie gekregen tot 2026 en ze hoeven in aanloop naar hun AOW minder uren te maken. In het akkoord zijn volgens FNV ook garanties opgenomen over meer zelfstandigheid voor Tata Steel IJmuiden.

Overigens zei de vakbond in juli al dat niet uitgesloten is dat er op een zeker moment alsnog ontslagen zullen vallen bij de Nederlandse tak van Tata. Het bedrijf moet dan wel met een nieuw, goed onderbouwd plan komen dat besproken moet worden met de ondernemingsraad.