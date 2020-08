Het prijsverschil tussen A-merken en huismerken in de supermarkt is ook het afgelopen jaar verder gegroeid. Inmiddels zijn producten van het huismerk gemiddeld bijna 50 procent goedkoper, blijkt dinsdag uit onderzoek van de Consumentenbond.

Het verschil loopt al jaren op. In 2014 waren huismerken nog 24 procent goedkoper, nu is dat 45 procent.

Vooral bij de aankoop van wasmiddelen en vaatwastabletten loont het om eens naar het schap met het huismerk te grijpen. Waspoeder van Ariel kost bij de onderzochte supermarkten gemiddeld bijna 80 procent meer dan het eigen alternatief.

Het prijsverschil is met 48 procent het grootst bij Deen, Deka, Dirk en Vomar. Bij ALDI en Poiesz is het prijsverschil met 39 procent het minst.

Volgens de Consumentenbond is het prijsverschil deels te verklaren doordat in sommige supermarkten de huismerken samensmelten met de nog goedkopere budgetmerken. Albert Heijn en Jumbo lopen voorop in die strategie.

Verder blijkt uit het onderzoek dat ook discountsupermarkten meer A-merken zijn gaan aanbieden. ALDI heeft er 150 in de schappen liggen en Lidl ongeveer 30. Goedkoper dan bij andere supermarkten zijn deze producten bij de discounters niet, aldus de Consumentenbond.