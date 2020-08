Het zal nog zeker vijf jaar duren voordat de werkloosheid weer terug is op het oude niveau, zelfs als het coronavirus snel onder controle is. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag in onderzoeken naar de langdurige effecten van de coronacrisis op de economie en de arbeidsmarkt.

Het planbureau schrijft dat de Nederlandse economie zowel op de korte, als op de middellange termijn (tot vijf jaar) wordt geraakt door de coronacrisis. Dat heeft gevolgen voor de werkloosheid, die zal volgens het CPB "sterk stijgen". Vorige week werd bekend dat de werkloosheid in juli was gegroeid naar 4,5 procent van de beroepsbevolking, tegenover nog geen 3 procent vóór de coronacrisis.

Mensen die door corona hun baan verliezen en vervolgens weer werk vinden, zullen volgens het CPB vaak langdurig in inkomen achteruitgaan. Dit geldt vooral als deze mensen langere tijd geen werk hebben gehad en daardoor vaardigheden en kennis verliezen.

Dat loonverschil wordt mede veroorzaakt door een mismatch op de arbeidsmarkt; vaardigheden van werklozen passen dan niet bij de openstaande vacatures. Deze mismatch op de arbeidsmarkt kan vergroot worden als bedrijven en masse inzetten op automatisering, robotisering en digitalisering. Op de middellange termijn zal deze mismatch op de arbeidsmarkt verdwijnen, omdat medewerkers zullen zich aanpassen aan de nieuwe situatie.

De coronacrisis zal op de langere termijn (over meer dan tien jaar) geen effect hebben op de arbeidsmarkt, schrijft het CPB, omdat mensen weer werk vinden, het loonverlies inhalen of met pensioen gaan.

'Kans groot dat coronacrisis permanente schade doet aan economie'

Het planbureau bestudeerde in het onderzoek voorgaande recessies en concludeert dat ze langdurige schade veroorzaken, ongeacht de oorzaak. "Daarom is het aannemelijk dat ook na de huidige recessie het

bbp langdurig of zelfs permanent lager blijft dan verwacht op basis van trends van voor de crisis", aldus het CPB.

De schade wordt op zowel de korte als de middellange termijn veroorzaakt door een afname van het arbeidsaanbod, investeringen en productiviteit, met als gevolg een negatief effect op de economie en de groei daarvan. Het planbureau verwacht dat het arbeidsaanbod en de investeringen op de lange termijn zullen herstellen. De productiviteit zal echter nog achterblijven, met langdurige economische schade als gevolg.