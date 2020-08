Het aantal Nederlanders dat om hulp heeft gevraagd vanwege geldproblemen is tot dusver in dit jaar bijna twee keer zo hoog als vorig jaar. Dat meldt de Nederlandse Schuldhulproute (NSR), een organisatie die samen met overheden en bedrijven mensen helpt bij hun financiële problemen.

Tussen begin januari en nu hebben al ruim 100.000 mensen hulp gezocht, meldt de NSR. Dat aantal was in dezelfde periode vorig jaar ongeveer 54.000. De coronacrisis is hiervoor een belangrijke reden, zegt de hulporganisatie.

Volgens de NSR heeft een op de vijf huishoudens problemen om de rekeningen te betalen. In grote steden, zoals Den Haag, Amsterdam en Utrecht, is dit zelfs een op de drie.

De organisatie denkt dat het aantal hulpaanvragen de komende maanden alleen maar verder stijgt. Dit komt volgens de NSR doordat de coronacrisis nog niet voorbij is en veel steunmaatregelen van de overheid in september of oktober stoppen.

De aanvragen komen binnen via het platform Geldfit.nl. Daar kunnen mensen anoniem enkele vragen invullen om inzicht te krijgen in de eigen financiële situatie. Zo nodig krijgen ze meteen gepaste hulp, bijvoorbeeld via enkele financiële tips of door hulp van een instantie.