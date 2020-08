Grandvision, het bedrijf achter optiekketens Pearle en EyeWish, heeft gelijk gekregen van de rechter in Rotterdam in een rechtszaak die was aangespannen door EssilorLuxottica, dat onder meer de merken Ray-Ban en Oakley op de markt brengt. Dat blijkt uit de uitspraak die maandag is gepubliceerd.

De twee bedrijven ruziën al enige tijd met elkaar. Vorig jaar besloot het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica om het meerderheidsbelang over te nemen dat de Nederlandse investeringsmaatschappij HAL heeft in GrandVision.

Het hele overnameproces duurt ongeveer twee jaar, onder meer omdat de Europese Commissie er nog goedkeuring aan moet geven. In de tussentijd is de onderlinge relatie behoorlijk bekoeld.

In juli werd bekend dat EssilorLuxottica zijn overnameprooi voor de rechter had gesleept. Het bedrijf wil meer inzicht krijgen in de stappen die GrandVision heeft genomen om de uitbraak van COVID-19 het hoofd te bieden. Eerder deze maand liet de Frans-Italiaanse combinatie zelfs beslag leggen op een deel van de gegevens van de Pearle-moeder, door binnen te vallen bij het bedrijf en bij HAL.

De rechter toonde maandag geen begrip voor die inval en sprak van een "fishing expedition". Ook de bewering dat GrandVision afspraken had geschonden die in het contract tussen beide partijen staan, vond geen weerklank bij de Rotterdamse rechtbank.

Ondertussen hebben GrandVision en HAL andersom ook een rechtszaak aangespannen tegen EssilorLuxottica, omdat het bedrijf afspraken zou hebben geschonden. Ook willen de twee Nederlandse bedrijven een schadevergoeding. Ondanks de ruzie zei GrandVision maandag dat het toch hoopt dat de overname doorgang kan vinden.