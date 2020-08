Woningeigenaren moeten in de toekomst mogelijk honderden euro's meer betalen voor taxaties, bijvoorbeeld als ze een hypotheek willen oversluiten. Dit is het gevolg van nieuwe Europese regels. Banken en woningbezitters zien er niets in.

De Europese Bankenautoriteit (EBA) heeft regels opgesteld die voorschrijven dat een computergestuurde taxatie vanaf 1 juni 2021 niet meer is toegestaan bij bijvoorbeeld het afsluiten van een extra hypotheek om een woning te verduurzamen, of om een hypotheek over te sluiten.

Dergelijke taxaties zijn nu nog toegestaan en kosten enkele tientjes. In plaats daarvan moeten de eigenaren vanaf juni volgend jaar een taxatie laten uitvoeren door een taxateur of een validatie laten doen door een bankmedewerker. Dit kost tussen de 400 en 500 euro.

De Nederlandsche Bank (DNB) kan een stokje steken voor dit voorstel van de EBA. Maar of het dat gaat doen, is zeer de vraag. De deadline hiervoor verloopt eind deze week en DNB geeft aan een voorstander te zijn van een geharmoniseerd Europees beleid.

De Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt de nieuwe regels "buitenproportioneel". De geautomatiseerde manier van taxeren is volgens de vereniging een prima methode. Zij vinden de duurdere taxatie een zinloze verplichting.

"De taxateur gaat dingen zeggen die je toch al weet, terwijl de bank het helemaal niet nodig heeft", aldus een woordvoerder. "Bovendien zijn er heel weinig probleemhypotheken in Nederland. Dus waarom is dit nodig?"

Ook de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is fel tegenstander van het verbod op geautomatiseerde taxaties. Het leidt tot hogere kosten en extra handelingen, terwijl de goedkopere taxaties ook goed en betrouwbaar zijn. De NVB voegt eraan toe dat banken zich blijven inzetten voor een oplossing waarbij de goedkopere taxaties mogelijk blijven.