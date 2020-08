Schoenenwinkelketen vanHaren neemt 43 Belgische winkels over van het merk Brantano, maakt de Nederlandse onderneming maandag bekend.

De Nederlandse schoenengigant neemt per 1 oktober een groot deel van de Brantano-winkels over. De zaken waren in het bezit van de inmiddels failliete Modegroep FNG.

Op dit moment heeft vanHaren zestien filialen in België. Door de overname vergroot de Nederlandse onderneming het marktaandeel in de Benelux.

De komende tijd werken vanHaren en modegroep FNG aan verdere afspraken over de overname. Het moederbedrijf van onder meer Steps en Miss Etam werd eind juli failliet verklaard in België.

Het is nog niet duidelijk welke werknemers van Brantano meegaan richting vanHaren. Op het moment van faillissement werkten er zo’n achthonderd mensen bij Brantano.

VanHaren heeft momenteel 143 winkels in Nederland en maakt onderdeel uit van de Duitse DEICHMANN-groep.