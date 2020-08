Het UWV heeft bijna 1,5 miljard euro overgemaakt aan in totaal 40.506 werkgevers om ze te helpen de loonkosten te betalen. Dat heeft de uitkeringsinstantie maandag bekendgemaakt.

Het gaat om geld uit de NOW-regeling, die in het leven is geroepen om werkgevers in deze coronatijd te stimuleren zoveel mogelijk personeel in dienst te houden. De regeling houdt in dat de overheid maximaal 90 procent van de loonkosten betaalt van de getroffen bedrijven, afhankelijk van de grootte van het omzetverlies. De huidige regeling geldt voor de periode van begin juni tot eind september en is de opvolger van de eerdere NOW-regeling, die eind mei afliep.

Tot dusver hebben 45.182 werkgevers een aanvraag ingediend voor de zomerperiode. 40.506 bedrijven hebben inmiddels een voorschot ontvangen. Het is niet zo dat de overige aanvragen zijn afgewezen, meldt een woordvoerder. Het UWV is nog bezig om deze te verwerken.

De bedrijven die een aanvraag hebben ingediend, verwachten gemiddeld een omzetverlies van 53 procent in de periode juni-september. Bij de ruim 40.000 bedrijven die al een voorschot hebben ontvangen, werken in totaal bijna 800.000 mensen.

Het aantal aanvragen is tot dusver aanmerkelijk lager dan in de vorige periode, die liep van maart tot en met mei. Toen ontvingen bijna 140.000 bedrijven een voorschot. Vooralsnog staat de teller voor de periode juni-september op minder dan een derde daarvan.

Werkgevers kunnen tot en met maandag 31 augustus een aanvraag indienen voor loonkostensteun voor de zomerperiode. Uit een enquête van het UWV blijkt dat veel werkgevers afwachten om een aanvraag te doen, omdat ze eerst inzicht willen hebben in hun daadwerkelijke omzetverlies. Daardoor kan het zijn dat in de laatste week er nog veel aanvragen binnenkomen, denkt de uitkeringsinstantie.