KLM en de vakbonden beginnen in principe dinsdag met gesprekken over de invulling van de reorganisatie die op 31 juli is aangekondigd, zegt een woordvoerder van de maatschappij maandag. Niet alle bonden zullen op de eerste dag aanschuiven, volgens KLM zijn er meer overlegdata.

KLM maakte op 31 juli bekend dat het personeelsbestand in de loop van volgend jaar met 4.500 tot 5.000 fte moet zijn teruggebracht om uit te komen op een totaal van 28.000. Die getallen zijn gebaseerd op de huidige situatie. KLM sluit niet uit dat er meer banen verloren gaan als de situatie verergert.

De inkrimping van het personeelsbestand is een van de maatregelen die KLM neemt om de organisatie aan te passen aan de nieuwe realiteit in de luchtvaart: sinds de uitbraak van COVID-19 wordt er veel minder gevlogen.

KLM heeft met de overheid in ruil voor staatssteun afspraken gemaakt over het verlagen van de 'beïnvloedbare' kosten met 15 procent.

Bonden waren niet blij met eenzijdig besluit

Eerder deze maand maakte KLM al bekend de vorig jaar afgesproken loonsverhoging voor alle werknemers eenzijdig op te schorten. De bonden zijn daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee. "We zijn not amused", zegt een woordvoerder van FNV Luchtvaart. FNV wil onder andere het terugdraaien van dit besluit tot inzet van de gesprekken maken.

Ook de piloten waren niet blij met dat KLM-besluit, alhoewel ze precies deze maatregel eerder zelf geopperd hadden. "We wilden de loonsverhoging al uitstellen. Maar dan wilden we wel de reorganisatie door een externe partij laten toetsen, zoals dat in het verleden ook gebeurd is", zegt een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV).

Omdat KLM daar niet op inging, hekelen de vliegers alsnog het eenzijdige besluit van het bedrijf. De vertegenwoordiging van de pilotenvakbond laat dinsdag om agendatechnische redenen verstek gaan. Bij andere bonden ontstond daardoor onduidelijkheid of het geplande overleg van dinsdag wel zou doorgaan. Volgens KLM is dat wel het geval. Ook woensdag wordt overlegd.

De VNV zegt in de afgelopen maanden al een aantal afspraken met KLM gemaakt te hebben. "Zoals over uitstel van de winstdelingsregeling." Vakbond De Unie, die het grondpersoneel vertegenwoordigt, schuift aan bij de gesprekken, maar vraagt zich af wat KLM nog van het grondpersoneel zou kunnen verlangen.

"We hebben onze bijdrage al geleverd. Er zou 2.200 fte vervallen bij het grondpersoneel, maar we zitten al op minstens 2.600 fte wat al is of wordt ingeleverd aan tijdelijke contracten, pensioen en de vrijwillige vertrekregeling."

Cabinevakbond wil eerst het verhaal aanhoren

De VNC, de grootste vakbond voor het cabinepersoneel, laat weten zeker aan te schuiven, ongeacht op welke dag ze verwacht worden. "We zullen dan het verhaal aanhoren, wat KLM van ons vraagt en hoe we daaraan bij kunnen dragen", zegt een woordvoerder. "Aan de hand daarvan zullen we de onderhandelingen ingaan."

Naast het niet verlengen van tijdelijke contracten, de vrijwillige vertrekregeling en pensionering, moet volgens KLM nog een oplossing worden gevonden voor vijfhonderd arbeidsplaatsen voor grondpersoneel, driehonderd voor cabinepersoneel, driehonderd voor de piloten en circa vierhonderd bij dochterondernemingen en binnen de groep Air France-KLM.