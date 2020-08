Toeristische accommodaties in Nederland hebben in het tweede kwartaal van dit jaar 72 procent minder gasten ontvangen. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In hotels was de afname met 76 procent het hoogst, terwijl accommodaties als kampeerterreinen ten opzichte van 2019 circa 60 procent minder gasten ontvingen.

Hoewel er in heel Nederland sprake was van een fikse daling, werden sommige provincies harder geraakt dan andere. Zo ligt het aantal gasten in Noord-Holland in de maanden april, mei en juni 82 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In Friese accommodaties was de daling met 53 procent het minst sterk.

In april lag de toerismebranche in Nederland grotendeels stil door de coronamaatregelen. Hierdoor ontvingen accommodaties als hotels en kampeerterreinen 95 procent minder gasten dan in het recordjaar 2019. In mei en juni was er sprake van een licht herstel.