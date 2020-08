Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway heeft zijn winstcijfers over 2018 en 2019 gecorrigeerd. In 2018 maakte het bedrijf winst in plaats van verlies, terwijl het jaarverlies in 2019 vele miljoenen hoger ligt. Dat maakt het het bedrijf maandagochtend bekend.

Eind 2019 nam het Nederlandse Takeaway, het moederbedrijf van onder meer Thuisbezorgd.nl, zijn concurrent Just Eat over. Om een indruk te geven van de cijfers publiceerde de onderneming de gecombineerde jaarcijfers van voor de overname. Hier zijn echter enkele fouten gemaakt.

Het bedrijf zag daarbij een aantal posten over het hoofd, zoals afschrijvingen over bepaalde bedrijfsactiviteiten in Australië en Mexico.

Over 2018 werd de winst naar 73 miljoen euro gewijzigd, dit was eerder nog circa 112 miljoen euro verlies. Het jaarverlies over 2019 betrof 302 miljoen euro in plaats van de eerder aangekondige 96 miljoen euro.

De maaltijdbezorger lijkt in 2020 voorlopig een goed jaar te hebben. Zo verwerkte de onderneming door de wereldwijde lockdownmaatregelen in de eerste helft van dit jaar 32 procent meer orders, bleek eerder deze maand uit de halfjaarcijfers. Deze cijfers zijn door de onderneming verder niet gewijzigd.