Het was een slecht eerste half jaar voor Royal Delft Group, waar het Delfts blauw van De Porceleyne Fles en nog korte tijd het mondgeblazen kristalglas uit Leerdam toe behoren. De omzet van het bedrijf daalde met bijna 2 miljoen euro, de winst sloeg om in een verlies van 364.000 euro. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers die maandag bekend zijn gemaakt.

In april maakte Royal Delft bekend dat mede als gevolg van de coronacrisis het doek na bijna 150 jaar definitief valt voor het kristal van Leerdam.

De uitverkoop van het glas leverde de onderneming op de valreep nog 300.000 euro meer omzet op. Komende maand is het echt einde oefening voor Royal Leerdam Crystal. De productie in Leerdam was reeds stilgelegd - de glasblazers bliezen de glazen vanaf andere locaties - want het ging al niet goed met het ambachtelijke glas.

Ook Royal Delft draaide verre van goed in de eerste helft van dit jaar. Het Delfts blauw moet het vooral hebben van toeristen en die waren er niet of nauwelijks. "Vanwege de coronapandemie heeft Royal Delft 2,5 maand geen bezoekers kunnen ontvangen tijdens wat normaliter de drukste periode van het jaar is", zegt CEO Henk Schouten.

Museum apart verder om meer slagkracht te krijgen

Alleen op vastgoed werd winst gemaakt, wat het overallverlies iets beperkte. Om ook voor de toekomst meer inkomsten veilig te stellen, wil Royal Delft het museum en de Royal Delft Experience onderbrengen in een stichting.

Zodoende denkt het bedrijf meer aanspraak te kunnen maken op subsidies en erfenissen en makkelijker spullen in bruikleen te kunnen krijgen dan nu als beursgenoteerde onderneming het geval is. De aandeelhouders stemmen daar begin september over.

Over het verloop van de tweede helft van het jaar doet het bedrijf geen uitspraken. "Royal Delft Group zal optimaal gebruik blijven maken van de regelingen die aangeboden worden door de overheid."

In juni werd bekend dat boven op de sluiting van Royal Leerdam ook elders in het bedrijf gereorganiseerd wordt. De reorganisatie moet de komende periode zijn beslag krijgen en kost een twintigtal banen.