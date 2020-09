De Franse overheid houdt vast aan de voorspelling dat de economie van Frankrijk dit jaar met 11 procent krimpt. Dat zei minister van Financiën Bruno Le Maire maandag op de Franse radiozender RTL.

Eigenlijk zou de Franse overheid dinsdag meer details bekendmaken over het plan waarmee 100 miljard euro in de economie wordt gepompt om de effecten van de coronacrisis te verzachten. Die presentatie is uitgesteld tot begin september.

Le Maire reageerde maandag op de voorspelling van het nationale bureau voor de statistiek dat voor dit jaar een economische teruggang van 9 procent voorziet. De overheid rekent evengoed op 11 procent, in verband met de onzekerheid over de vooruitzichten voor de wereldeconomie.

"Voor dit moment blijven wij bij min 11 procent", aldus de minister. "Ook al was er sprake van sterk herstel in mei en juni. Tussen nu en het eind van het jaar is er nog veel onzekerheid, zoals de Brexit, de Amerikaanse verkiezingen en het nieuwe vijfjarenplan van China. Dat heeft allemaal effect op de wereldeconomie en dus ook op de groei van de Franse economie."