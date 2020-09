Ondanks de grote daling in het aantal treinreizigers door de coronacrisis, stijgt het aantal treinritten in 2021 naar meer dan 2,1 miljoen. Spoorbeheerder ProRail gaat de toename in het aantal treinritten maandag bekendmaken in de capaciteitsverdeling, schrijft NOS.

Voor volgend jaar staan in totaal 2.172.187 treinritten op de planning, een stijging van bijna 3.000 ten opzichte van het aantal ritten in 2020. De toename komt onder meer door een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden en een nachttrein tussen Amsterdam en Wenen.

De stijging van het aantal treinritten staat in contrast met het aantal treinpassagiers, dat dit jaar drastisch afnam door het coronavirus. Op het hoogtepunt van de crisis noteerde de treinvervoerders nog maar 10 procent van het normale aantal reizigers. Inmiddels mogen alle zitplaatsen in het openbaar vervoer weer worden gebruikt, maar ligt het aantal treinreizigers op zo'n 40 procent van het normale aantal reizigers, bleek eerder uit cijfers van de NS. De vervoerder gaat ervan uit dat het aantal treinreizigers niet snel herstelt, omdat veel mensen nog thuis blijven werken.

Toch is het coronavirus geen reden geweest tot het inplannen van minder treinritten, blijkt uit gesprekken van de NOS met ProRail en NS. "Dat zou echt een stap terug zijn. Zeker als het leven straks hopelijk weer normaal is, hebben we die treinen echt keihard nodig", zegt ProRail-woordvoerder Sybren Hazenberg tegen het nieuwsmedium.