Meer dan de helft van de Spaanse bedrijven die tijdens de lockdown waren gesloten zijn inmiddels weer open, blijkt uit cijfers die de Spaanse overheid zaterdag bekendmaakte.

De cijfers wijzen erop dat Spanje zich langzaam aan het herstellen is van de coronacrisis.

Eind juli stonden er ruim 1,3 miljoen bedrijven geregistreerd bij het Spaanse minsterie van Inclusie, Sociale zekerheid en Migratie. Dat aantal ligt nog wel 90.000 lager dan in februari, de maand voordat de eerste coronamaatregelen werden ingevoerd door Madrid.

Bedrijven in de onderwijssector zijn hard geraakt in Spanje. Dat geldt in mindere mate ook voor ondernemingen in de landbouw en visserij.

In Spanje zijn tot nu toe 314.362 personen met het coronavirus besmet geraakt. Voor een aantal Spaanse provincies geldt momenteel een oranje reisadvies.