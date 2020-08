Na een flinke klap in het voorjaar zien veel marktkooplui de toekomst weer zonnig in. In vrijwel het gehele land zijn er weer markten en de verkopen gaan langzaamaan richting precoronaniveau. Dat meldt Henk Achterhuis van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) tegen NU.nl.

Net zoals bedrijven in veel andere sectoren moesten ook marktkooplui abrupt hun activiteiten staken toen COVID-19 Nederland bereikte. Vooral bij de non-foodverkopers deed dit veel pijn, omdat zij voor langere tijd hun marktkramen niet op mochten zetten. Dit in tegenstelling tot hun collega's die eten en drinken verkopen, omdat zij werden aangemerkt als essentiële beroepsgroep en al eerder weer aan de slag konden.

Inmiddels zijn er vrijwel overal weer markten. Wel gelden er beperkingen, bijvoorbeeld wat betreft het houden van 1,5 meter afstand, maar grote impact op de omzet heeft dit op de meeste plekken niet.

"We zien dat ondernemers op de meeste markten weer een redelijke omzet kunnen draaien. Het is nog niet op het niveau van voor het coronavirus. De afgelopen weken zat de temperatuur ook niet mee. Als het echt heel warm is, gaan er minder mensen naar de markt. Maar we zien wel dat we de goede kant op gaan met de omzet."

Op dit moment loopt vooral de verkoop van eten en drinken weer behoorlijk goed. "Ik hoor van ondernemers dat als het op deze voet doorgaat, ze de winter wel doorkomen. Maar dan moet er natuurlijk geen tweede grote lockdown komen, want ze hebben wel flink moeten interen op de reserves."

De non-foodkooplui, bijvoorbeeld kledingverkopers, hebben het zwaarder gehad. Weliswaar zien ook zij de verkopen nu weer aantrekken. "Maar onder hen is de afgelopen maanden wel honger geleden", aldus Achterhuis.

"Ik heb ondernemers gehoord die eigenlijk pas over pakweg anderhalf jaar wilden stoppen, maar nu zeggen: we stoppen er al eerder mee. Dit willen we niet meer meemaken."

In Amsterdam en Rotterdam nog wel problemen

Marktkooplui in Amsterdam en Rotterdam hebben het nog wel zwaar, zegt Achterhuis. Bij de Albert Cuypmarkt in Amsterdam en de markten op het Afrikaanderplein, Binnenrotte en het Visserijplein in Rotterdam moet het publiek verplicht een mondkapje op. Dit weerhoudt veel mensen om naar die markten te gaan, denkt hij.

"We zien daar duidelijk een afname van het aantal bezoekers. De omzet is bijvoorbeeld op de Albert Cuypmarkt met de helft teruggelopen" Achterhuis zou dan ook graag zien dat de verplichting om mondkapjes te dragen, verdwijnt. Zeker ook omdat het nut van de kapjes volgens hem helemaal niet is bewezen.