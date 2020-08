De Bijenkorf in Amsterdam heropent op zaterdag 22 augustus, met een vervangend team aan medewerkers. Dat heeft het bedrijf vrijdag bekendgemaakt. Eerder deze week werd de winkel nog een verplichte sluiting van maximaal tien dagen opgelegd, omdat er in de afgelopen weken meerdere medewerkers positief getest waren op COVID-19.

Tot zaterdag 29 augustus zijn niet alle shop-in-shops in de Bijenkorf geopend. Tevens zijn horeca- en cosmeticaservices, zoals afspraken voor personal styling en touch-ups, voorlopig niet beschikbaar. Ook hanteert de winkel aangepaste openingstijden.

Sinds de verplichte sluiting zijn alle medewerkers die in de periode 8 tot en met 18 augustus in de winkel hebben gewerkt, uit voorzorg voor tien dagen in quarantaine. Ook werden klanten die in deze periode in de Amsterdamse Bijenkorf zijn geweest én klachten hebben, geadviseerd zich te laten testen.

Het bedrijf geeft aan sinds de opgelegde sluiting hard te hebben gewerkt om de winkel op een zo veilig mogelijke manier te kunnen heropenen, onder meer door een vervangend team van medewerkers samen te stellen. Ook is het pand volledig en grondig gereinigd.

"We hebben de afgelopen dagen intensief contact gehad met de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en zijn verheugd te melden dat onze winkel weer mag openen", meldt het bedrijf vrijdag.

"We doen een beroep op iedereen de veiligheidsrichtlijnen in acht te nemen en bij gezondheidsklachten thuis te blijven. De gezondheid en veiligheid van onze klanten en medewerkers blijft onze belangrijkste prioriteit."