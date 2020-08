Vier bestuurders van betaalplatform Adyen hebben 693 miljoen euro verdiend door een deel van hun Adyen-aandelen te verkopen, meldt het bedrijf vrijdag. Het betreft medeoprichters Pieter van der Does en Arnout Schuijff en managing directors Ingo Uytdehaage en Roelant Prins.

Zij hebben 15 procent van hun aandelen verkocht. Het gaat in totaal om ruim een half miljoen aandelen die van de hand zijn gedaan voor 1.365 euro per stuk.

Reden van de verkoop is dat ze hun "portfolio willen diversifiëren" en hun risico's willen spreiden. Ze blijven wel in hun huidige functies werkzaam bij het bedrijf en laten weten voorlopig geen Adyen-aandelen meer te verkopen.

Het in Amsterdam gevestigde bedrijf, dat vooral bekend is van de bankafschriften, kende een goed eerste half jaar van 2020. Het profiteerde met name van de groei in online bestedingen en zag zijn winst met 12 procent stijgen naar 141 miljoen euro.

De twee medeoprichters Van der Does en Schuijff verkochten vorig jaar ook al een deel van hun aandelen. Daarmee verdienden ze toen ongeveer 300 miljoen euro.