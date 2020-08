Turkije heeft een gasveld van 320 miljard kubieke meter gevonden in de Zwarte Zee. Het is de grootste gasvondst uit de geschiedenis van het land, zei president Recep Tayyip Erdogan vrijdag.

Erdogan voegde eraan toe dat er een grote kans is dat meer gas wordt gevonden in het gebied. Hij streeft ernaar om in 2023 gebruik te kunnen maken van het gas.

Het uiteindelijke doel is dat Turkije een netto-exporteur van gas wordt. Momenteel leunt het land zwaar op de import van energie uit onder meer Rusland, Iran en Azerbeidzjan.

Geruchten over de gasvondst deden afgelopen week al de ronde. Aandelen van Turkse energiebedrijven schoten omhoog en ook de koers van de lira liep op.

De nationale munt is na de daadwerkelijke mededeling van Erdogan weer wat teruggelopen ten opzichte van de dollar. Deskundigen zeggen dat het wel tien jaar kan duren voordat de vondst zich uitbetaalt. Daar is nog voor miljarden aan investeringen in infrastructuur voor nodig.