De Europese Commissie heeft de overname van Roompot Group door investeringsmaatschappij KKR goedgekeurd, maakt de Commissie vrijdag bekend.

Roompot is exploitant van 31 vakantieparken in Nederland en 2 in Duitsland. Ook verzorgt het bedrijf de boekingen voor andere vakantieparken in onder meer Frankrijk en België.

In juni werd al duidelijk dat de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR interesse had in een overname van Roompot. Nu is dus goedkeuring ontvangen vanuit Brussel. De Commissie verwacht dat de transactie geen problemen op het gebied van mededinging met zich meebrengt.

Voor welk bedrag de Amerikanen het van oorsprong Zeeuwse bedrijf kopen, is niet bekendgemaakt. De Franse investeerder PAI Partners is de huidige eigenaar van Roompot.