Nadat in juli tekenen van herstel te zien waren geweest, zit in augustus de klad alweer in de internationale luchtvaart. Het aantal verkochte tickets is teruggevallen naar 18 procent van wat normaal is, blijkt vrijdag uit cijfers van reisanalist ForwardKeys.

In juli stond de ticketverkoop op 28 procent van het normale niveau, waar dat op het dieptepunt van de coronacrisis nog zo'n 15 procent was geweest. Omdat de afgelopen weken in veel landen nieuwe maatregelen zijn genomen ter bestrijding van het coronavirus is de reislust weer afgenomen, zegt de analist.

ForwardKeys verwacht dat het derde kwartaal geen spectaculaire verbetering zal brengen. Gemiddeld zal de ticketverkoop in Europa niet hoger liggen dan 30 procent van het normale niveau, waarbij Nederland er met een geschatte 40 procent nog gunstig uit springt.

Ryanair heeft zijn capaciteit voor de maanden september en oktober al teruggebracht als gevolg van de slechte vooruitzichten.