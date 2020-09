Waar winkeliers in het begin van de coronacrisis de deuren sloten of de openingstijden zwaar inperkten, kijken ze nu juist naar een verruiming van de openingstijden. Dat kan goed in de vorm van koopavond, zegt een woordvoerder van brancheorganisatie INretail tegen NU.nl.

Ook bij de bouwmarkten worden de openingstijden weer verruimd, zegt een woordvoerder van de Vereniging Winkelketens in de Doe-Het-Zelfbranche (VWDHZ). "Door de beperkte openingstijden wordt het aan het eind van de dag steeds drukker. Om dat te spreiden, kijken veel leden of de openingstijden weer verruimd kunnen worden."

Dat maakt het ook voor mensen die onder kantoortijd werken makkelijker om naar de doe-het-zelfzaak te gaan. De openingstijden van de bouwmarkten werden eerder juist ingeperkt om het eigen personeel tegemoet te komen. "Er werd veel gevraagd van de werknemers, waardoor besloten werd om niet meer van 9.00 tot 21.00 uur open te zijn."

De retail kijkt ook nadrukkelijk naar de invoering van koopavonden, maar dan wel anders dan voorheen. "Voor de coronacrisis stonden de koopavonden onder druk", zegt de woordvoerder van INretail. "Mensen hadden genoeg andere mogelijkheden om te winkelen." Daarbij doelt de woordvoerder onder meer op online winkelen.

Consumenten winkelen inmiddels nog meer online, maar om ze te verleiden ook weer eens de stad in te gaan, zouden koopavonden weleens de oplossing kunnen zijn. "In het kader van de spreiding zou een koopavond tot 19.00 uur op donderdag, vrijdag en zaterdag bijvoorbeeld een goede optie zijn."

De brancheorganisatie is met steden in gesprek over hoe het verder moet met de winkelgebieden en de coronamaatregelen. "Daarbij staat het spreiden in zowel ruimte als tijd in alle gevallen op de agenda." Dat spreiden in ruimte zou moeten gebeuren via crowdmanagement, zoals her en der al gebeurt en is gebeurd.

Winkels zijn overdag weer als vanouds geopend

Hoewel het wettelijk mag, is een koopavond tot 21.00 uur volgens INretail dan weer te veel van het goede. "Tot 19.00 uur zou prima zijn. Dan kunnen de werkende mensen ook nog winkelen en sluit het ook mooi aan op de horeca."

Zoals vaker bij corona-afspraken het geval is, zou ook de invoering van een koopavond lokaal geregeld moeten worden. "Consumenten winkelen nu ook meer lokaal, dus je kunt dan als winkelgebied samen met de horeca iets afspreken en communiceren."

Bij de bouwmarkten bepalen de individuele ketens wat het beleid is met betrekking tot de openingstijden. "We horen van de leden dat ze kijken of de openingstijden weer verruimd worden", zegt de woordvoerder van de VWDHZ. Hornbach is in ieder geval vanaf 31 augustus op werkdagen weer open tot 21.00 uur. "Zoals gebruikelijk was voor COVID-19 uitbrak."

Volgens INretail zijn de openingstijden van de winkels overdag inmiddels ook weer zoals vanouds.