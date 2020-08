Een nieuwe overlegronde tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over hun toekomstige betrekkingen heeft niets opgeleverd. De Europese onderhandelaar Michel Barnier zegt dat de partijen vrijdag in Brussel uit elkaar zijn gegaan zonder enig resultaat van betekenis te hebben geboekt.

De EU en het VK hebben de afgelopen vijf dagen geprobeerd afspraken te maken over de situatie na de komende jaarwisseling. Dan verloopt de overgangsperiode die van kracht is sinds het Britse vertrek uit de Europese Unie in januari.

Barnier geeft de Britse vertegenwoordiging daar de schuld van. Die zou tijdens de gesprekken de hakken in het zand hebben gezet. De Britse onderhandelaar David Frost zegt dat niet de Britten op de rem hebben getrapt bij het overleg. Hij gelooft er naar eigen zeggen nog altijd in dat de partijen eruit zullen komen.

Omdat het VK geen deel meer uitmaakt van de EU moeten over allerlei zaken nieuwe afspraken worden gemaakt. Het gaat daarbij om handelskwesties en transport tot energie en veiligheid. De voornaamste pijnpunten zijn visquota en regels over staatssteun voor het bedrijfsleven.

Momenteel geldt nog een zogenoemde transitieperiode, waarin eigenlijk alle regelgeving nog bij het oude blijft. Wanneer die periode afloopt zonder dat er nieuwe handelsafspraken zijn gemaakt, dreigt er alsnog een 'harde Brexit' die tot chaos kan leiden.

De volgende overlegronde is van 7 tot en met 11 september. Ook staan er gesprekken gepland in de week van 28 september.