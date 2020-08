Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft een zaak tegen de Nederlandse Staat over de coronabeperkingen verloren. De rechter heeft vrijdag geoordeeld dat de overheid de regels niet hoeft te versoepelen, zoals de branchevereniging had geëist.

KHN betoogde dat de horeca niet hetzelfde wordt behandeld als andere sectoren. De zaak werd op 23 juli aangehouden; de rechter vond dat de organisatie en de overheid eerst moesten proberen er met verdere gesprekken uit te komen.

Nadat die gesprekken op niets waren uitgelopen, vroeg de brancheorganisatie de rechter alsnog uitspraak te doen. Een motivering van het oordeel volgt later.

Omdat de rechtbank slechts een verkort vonnis zonder onderbouwing openbaar heeft gemaakt, kan KHN nog niet inhoudelijk reageren, zegt directeur Dirk Beljaarts. "We weten niet op welke gronden de rechter uitspraak heeft gedaan, dus we kunnen nu niets zeggen, behalve dat we het spijtig vinden."

Beljaarts kan daarom ook nog niet zeggen welke mogelijkheden KHN nu nog ziet om het coronabeleid aan te vechten. De motivering van de uitspraak volgt uiterlijk 11 september.

KHN valt met name over de regel dat er maar twee mensen binnen anderhalve meter aan een tafel mogen zitten. Die beperkt volgens de vereniging het ondernemerschap. Bovendien zouden de regels veel strenger zijn dan in andere landen.