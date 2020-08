De huizenprijzen in Nederland zijn in de maand juli tot recordhoogte gestegen. Gemiddeld kost een koophuis een kleine 337.000 euro, blijkt vrijdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

De huizenprijzen stegen in juli met 7,4 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. De prijsstijging wijkt nauwelijks af van de maanden ervoor, toen het prijsverschil steeds rond de 7,5 procent schommelde.

Het aantal door het Kadaster geregistreerde transacties lag in de eerste zeven maanden van dit jaar bijna 7 procent hoger dan in dezelfde periode in 2019. Bijna 130.000 huizen wisselden dit jaar van eigenaar.

De huizenprijzen zitten nu al ruim zeven jaar in een vrijwel constant stijgende lijn. De stijging ten opzichte van het dieptepunt in juni 2013 is opgelopen tot bijna 50 procent.