Als de huren van winkels niet omlaaggaan, gaat schoenketen Bristol weg uit bepaalde panden, zegt CEO Elise Vanaudenhove in een vrijdag gepubliceerd interview met Het Financieele Dagblad (FD).

De hoogte van huren van winkelpanden in de stadscentra noemt de topvrouw van de keten in Nederland en België "van de pot gerukt". "Verhuurders hebben zich lang onaantastbaar gevoeld, zeker in Nederland. Maar dat is niet meer houdbaar, zeker niet nu het daar zo rustig is. Daarom zeggen wij: ofwel gaat de huur omlaag, ofwel gaan we weg."

Vorige week werd al bekend dat Bristol nog eens zes filialen sluit, boven op de elf zaken die eerder al de deuren sloten. Het gaat om winkels in zowel Nederland als België. Ook vorig jaar sloten acht winkels al definitief de deuren.

Veertig filialen zouden nu nog op een lijst van 'zorgenkindjes' staan.

Volgens het FD verkeert het familiebedrijf Bristol in moeilijkheden als gevolg van jarenlange verliezen, waar de coronacrisis nog eens bovenop kwam. Het bedrijf is nu in gesprek met banken over nieuwe financiering, omdat de reserves te klein zijn.