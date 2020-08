De Amerikaanse regering zegt er niet van op de hoogte te zijn dat binnenkort de gesprekken met China over het vorig jaar gesloten handelsakkoord worden hervat, zoals de Chinese minister van Handel donderdag aankondigde.

Eind vorig jaar sloten de twee landen na een moeizaam proces een akkoord dat de handel tussen beide economische grootmachten weer vlot moest trekken. De afspraken zouden stapsgewijs worden doorgevoerd.

De eerste fase is inmiddels ingegaan en de vorderingen zouden eigenlijk worden geëvalueerd op 15 augustus, zes maanden nadat de afspraken van kracht werden. Maar die afspraak was al verzet op aangeven van de Amerikaanse president Donald Trump, zo zei hij. De Amerikanen zeggen nu dat er geen nieuwe datum is ingepland.

De afgelopen dagen komen tegenstrijdige berichten over eventuele gesprekken naar buiten.

Trump geeft bij tijd en wijle de Chinezen openlijk de schuld van de uitbraak van COVID-19 en zou zodoende ook geen zin hebben in gesprekken met het land.