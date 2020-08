Een aandeel Tesla was donderdag korte tijd meer dan 2.000 dollar (ongeveer 1.690 euro) waard. Daarmee is het duurder dan een een troy ounce (31,1 gram) goud, waarvan de prijs eerder deze maand de grens van 2.000 dollar doorbrak, maar die donderdag schommelde tussen de 1.930 en 1.950 dollar.

Op het toppunt werd donderdag voor een aandeel Tesla 2.003 dollar betaald. Later zakte de prijs weer wat en kwam iets onder de 2.000 dollar uit. De aandelen van de bouwer van elektrisch aangedreven auto's zijn al geruime tijd razend populair onder beleggers. In juni bereikte het aandeel al de mijlpaal van 1.000 dollar.

Ook de prijs van goud bereikte deze maand voor het eerst in de geschiedenis de grens van 2.000 dollar. Het gaat dan om een troy ounce, een staaf met een gewicht van 31,1 gram. Inmiddels is de waarde daarvan dus lager dan van een Tesla-aandeel.

Tesla is niet het eerste bedrijf waarvan een aandeel de grens van 2.000 dollar heeft bereikt. Zo piekten de aandelen van Amazon en Apple in het verleden ook al eens boven de 2.000 dollar.

Binnenkort zullen de aandelen waarschijnlijk in waarde dalen. Iedereen die op vrijdag 21 augustus een aandeel Tesla heeft, krijgt er een week later vier aandelen bij. De waarde per aandeel zal daardoor dalen.