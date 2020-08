Bij cosmeticaconcern Estée Lauder verdwijnen wereldwijd tussen de vijftienhonderd en tweeduizend banen. Ook sluit het bedrijf 10 tot 15 procent van zijn winkels, waarbij de nadruk ligt op Europa, het Midden-Oosten en Noord-Amerika. Dat heeft het bedrijf donderdag gezegd bij de bekendmaking van de cijfers over het voorbije kwartaal.

Het concern is hard geraakt door de coronacrisis. Vrijwel alle winkels moesten dicht, waardoor de omzet flink terugliep. Weliswaar stegen de online verkopen, maar dit was niet genoeg om de terugvallende winkelverkopen te compenseren.

Vanwege de tegenvallende resultaten en het veranderde koopgedrag wil Estée Lauder maximaal tweeduizend arbeidsplaatsen schrappen in de komende twee jaar, wat neerkomt op ongeveer 3 procent van het totale werknemersbestand. Het gaat hierbij onder anderen om parttimers en personeel dat werkt op een tijdelijk contract. Vooral het aantal verkopers in winkels wordt teruggebracht.

In het afgelopen kwartaal kwam de omzet uit op 2,4 miljard dollar (ongeveer 2 miljard euro), tegenover 3,6 miljard in dezelfde periode vorig jaar. Onder aan de streep dook het Amerikaanse bedrijf diep in het rood, met een verlies van 462 miljoen, tegenover een winst van 157 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar.