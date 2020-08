Evenementenhal Rotterdam Ahoy gaat reorganiseren en is van plan 40 procent van het personeel te ontslaan. Dit betekent dat ruim honderd medewerkers hun baan verliezen, meldt Ahoy donderdag.

Het bedrijf neemt met name afscheid van personeel met een flexibel dienstverband of een contract dat afloopt. Ook worden er vaste medewerkers ontslagen.

Volgens de organisatie is een reorganisatie onvermijdelijk, omdat de uitbraak van COVID-19 een grote impact op Ahoy heeft. Ieder jaar organiseert het bedrijf zo'n vijfhonderd evenementen waar anderhalf miljoen bezoekers op afkomen.

Dit jaar zou onder meer het Eurovisie Songfestival er georganiseerd worden, maar vanwege de coronacrisis konden de zangwedstrijd en veel andere evenementen niet doorgaan.

CEO: 'Een onvermijdelijke stap in deze situatie'

CEO Jolanda Jansen hoopt met de ontslagronde de organisatie weer op de rit te krijgen. "De evenementenbranche wordt ontzettend hard geraakt door deze crisis en de toekomst is nog uiterst onzeker. We hebben te kampen met een enorm verlies met als gevolg bezuinigingsmaatregelen om de organisatie weer financieel gezond te krijgen. Helaas treft dat ook ons personeel; een onvermijdelijke stap in deze situatie", zegt ze.

Voor de ontslagen medewerkers zal een sociaal plan worden opgesteld.

Sinds 1 juli weer aangepaste evenementen

Ahoy is een van de grootste evenementenhallen van Nederland. De hal werd op 13 maart op last van de overheid gesloten om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Pas een kleine vier maanden later, op 1 juli, opende de evenementenhal de deuren weer. Sindsdien vinden er weer evenementen plaats in Ahoy, maar volgens CEO Jansen is dat niet voldoende om een reorganisatie te voorkomen.