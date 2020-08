Airbnb verbiedt voortaan huisfeestjes. Het verhuurplatform wil zich goed aan de coronaregels houden en vindt het, in het licht van de coronacrisis, niet meer verantwoord om gebruikers feestjes te laten organiseren. Dat meldt het bedrijf donderdag.

Vanaf nu mogen er daarom maximaal zestien gasten in een accommodatie verblijven. Gebruikers die de regels negeren, lopen het risico om verbannen te worden van Airbnb en het platform kan zelfs juridische stappen nemen.

"Dit verbod is in het belang van onze gezondheid", zegt Airbnb in een statement. Het verbod geldt wereldwijd voor alle toekomstige boekingen.

Volgens de website verbiedt 73 procent van de verhuurders op het platforms al feestjes in de huisregels. Sommige gebruikers staan alleen kleine feestjes toe, zoals babyshowers of verjaardagsfeestjes.

Op de website heeft Airbnb ook de filters waarmee gebruikers makkelijk huizen kunnen vinden waar feestjes zijn toegestaan, verwijderd.