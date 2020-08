Nederland telde in het afgelopen kwartaal 59.000 meer werklozen dan in het tweede kwartaal van 2019. De grootste toename in werkloosheid was te vinden onder personen die bij hun ouders wonen. Binnen die groep waren 39.000 minder personen werkzaam dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

De arbeidsparticipatie onder 15- tot 75-jarigen daalde van 68,8 procent naar 67,9 procent. Bij personen die bij hun ouders wonen, was de afname het grootst. In het afgelopen kwartaal lag de arbeidsparticipatie in die groep op 62,4 procent en een jaar eerder nog op 66,9 procent.

Het overgrote deel van deze groep bestaat uit jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Ook wonen er inmiddels iets meer jongeren bij hun ouders dan een jaar eerder.

Volgens het CBS zijn met name studenten en scholieren hun bijbaan verloren. Deze jongeren hebben vaak een flexibele arbeidsrelatie en raken daardoor als eersten hun werk kwijt in een crisis. Onder schoolverlaters waren minder flexwerkers dan een jaar eerder, maar hadden er juist meer een vast contract.

Verder valt op dat vergeleken met voorgaande jaren meer jongeren graag meer zouden willen werken. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 zijn er 38.000 meer jonge deeltijders die meer uren willen maken. Volgens het CBS is dit jaar-op-jaarverschil sinds de start van de meting in 2013 niet eerder zo groot geweest.