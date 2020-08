Online betaalsysteem iDEAL bestaat dit jaar vijftien jaar. Het in 2005 door de Nederlandse banken ontwikkelde systeem groeide lang gestaag door, maar beleeft door de coronacrisis een onverwachte groeispurt.

Afgelopen maand werd 77,7 miljoen keer via iDEAL afgerekend, een nieuw maandrecord. Dat zijn maar liefst 36,6 procent meer betalingen dan in dezelfde maand vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van Currence, de organisatie achter iDEAL.

"Dat aantal zit ruim boven de topmaanden van afgelopen jaar", zegt een woordvoerder donderdag. Door de coronacrisis is het aankoop- en betaalgedrag van Nederlandse consumenten veranderd en dat is duidelijk terug te zien in de iDEAL-cijfers. Zo is het gemiddelde bedrag van de betalingen via iDEAL gedaald.

"We hebben minder dure dingen aangeschaft en juist meer kleine bedragen online afgerekend." Zo werden bijvoorbeeld minder kaartjes voor festivals aangeschaft. "En kochten we online vaker spullen voor lagere bedragen dan voorheen", weet de woordvoerder van Currence.

Maar consumenten rekenden ook vaker onderling af met systemen die via iDEAL lopen. "Zoals Tikkies en betaalverzoeken van andere banken." Daarbij is iDEAL het onderliggende systeem. Dat geldt ook voor betaalverzoeken voor spullen die via Marktplaats worden gekocht en via die site worden verstuurd en afgerekend. "We denken dat consumenten bij onderlinge verrekeningen nu ook eerder kiezen voor digitaal betalen in plaats van met contant geld."

Gemiddelde bedrag bijna 5 euro lager

De trend dat consumenten vaker onderling digitaal kosten verrekenen en de daling van het gemiddelde bedrag zetten voor de coronacrisis al in. "Die daling is nu versterkt doorgezet." Het gemiddelde bedrag dat via iDEAL werd afgerekend, lag doorgaans zo rond de 80 euro. Dat bedrag was in de afgelopen maand met 74,93 euro bijna 5 euro lager.

Het aantal transacties tussen consumenten bereikte in de afgelopen maand met 18,7 miljoen ook een nieuw record. Consumenten tikten onderling gemiddeld 41,64 euro af. In totaal werd in juli 5,8 miljard euro met iDEAL betaald.

In het eerste volledige jaar na introductie waren er vier miljoen transacties.

In 2011 was meer dan 250 miljoen keer via iDEAL betaald.

In 2019 ging het om 655 miljoen transacties.

Bedrijven in meer dan vijftig landen accepteren iDEAL-betalingen.

Creditcard verliest marktaandeel

Het marktaandeel van iDEAL binnen e-commerce (online aankopen van consumenten bij bedrijven) liep begin dit jaar op tot bijna 70 procent. Ook dat heeft te maken met de gevolgen van de uitbraak van COVID-19. Dit ging ten koste van het aandeel van creditcardbetalingen.

De creditcard wordt bij uitstek gebruikt voor het online boeken van reizen en die werden veel minder geboekt. "Het zou dus kunnen dat het marktaandeel van iDEAL in de e-commerce weer terugloopt." Maar de grote aantallen transacties ziet Currence niet snel teruglopen. "Dat is net zo als de toename van online aankopen, een blijvertje. Alle betalingsmiddelen die daarmee gemoeid zijn, zullen vaker gebruikt worden."

Afrekenen met een QR-code, bijvoorbeeld op een terras, is nu ook in opkomst. "En dat kan ook met iDEAL, via de app."