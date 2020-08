De Nederlandse energieleveranciers moeten vanaf dit jaar voor consumenten inzichtelijk maken uit welke bronnen de grijze stroom die ze leveren is opgewekt. Dat laat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) donderdag weten.

De energieleveranciers moeten vóór 1 mei 2021 op de website vermelden waaruit de grijze stroom die ze leveren is opgewekt. Grijze stroom is stroom die wordt opgewekt uit fossiele bronnen, zoals steenkool en gas.

"Consumenten kunnen op die manier zien wat voor bronnen de leverancier gebruikt. Niet alleen voor de groene stroom, maar ook voor de overige stroom", licht een woordvoerder van de ACM toe.

Energieleveranciers moeten nu al op de website vermelden waar ze hun groene stroom vandaan halen. Dat doen ze via een zogeheten stroometiket. "De ACM doet jaarlijks onderzoek naar claims over groene elektriciteit van energieleveranciers." Volgens de toezichthouder neemt inmiddels meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens groene stroom af.

Daarbij hebben Nederlandse consumenten een voorkeur voor groene stroom van eigen bodem. Het deel groene energie dat de bedrijven leveren, moeten ze onderbouwen met 'garanties van oorsprong'. De ACM controleert of de energiebedrijven zich aan alle regels houden.

Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de meeste leveranciers het goed doen. "Een beperkt aantal leveranciers moest de informatie over de oorsprong van hun groene stroom aanpassen. Dat is inmiddels gebeurd", aldus de ACM. Vanaf volgend jaar zal de toezichthouder ook controleren of de herkomst van de grijze stroom zoals de leveranciers die vermelden klopt.