Vier op de tien midden- en kleinbedrijven (mkb's) gebruikten minstens een van de drie grote steunmaatregelen van de overheid. De helft van die bedrijven meldde zich zelfs aan voor meerdere steunmaatregelen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Tot en met 31 juli maakten 164.000 bedrijven met tussen de 2 en 250 werknemers gebruik van één of meer regelingen. Het aantal goedgekeurde steunaanvragen ligt hoger, omdat veel bedrijven gebruikmaakten van meerdere regelingen.

De NOW 1.0, de tegemoetkoming op de loonkosten, was de populairste regeling. In totaal maakten ruim 106.000 bedrijven daar gebruik van. Ruim 95.000 bedrijven maakten gebruik van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Tot slot vroegen ruim 64.000 bedrijven belastinguitstel aan.

Bijna 22.500 bedrijven maakten van alle drie de regelingen gebruik. Zo’n 58.000 bedrijven combineerden twee maatregelen.

Naast de drie grote regelingen waren er ook nog een hoop kleinere, zoals de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Als je die regelingen meetelt, zie je dat kleinere bedrijven met tussen de tien en vijftig medewerkers het vaakst gebruikmaakten van alle steunmaatregelen die de overheid bood. In totaal meldde 58 procent zich voor één of meer regelingen aan. Meer dan de helft van de keren combineerden die kleinere bedrijven verschillende regelingen.