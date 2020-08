China en de Verenigde Staten gaan de "komende dagen" in gesprek over hun handelsbetrekkingen. Ze willen de eerste zes maanden van hun handelsakkoord evalueren, zei de Chinese handelsminister donderdag.

Afgelopen dinsdag zei een medewerker van het Witte Huis nog dat er geen nieuwe gesprekken op de agenda stonden. Hij zei wel dat beide landen in gesprek waren over het naleven van de afspraken die zijn gemaakt.

Op 15 augustus zouden de twee landen in gesprek gaan, maar de Amerikaanse president Donald Trump zei eerder al dat hij dat gesprek had uitgesteld. Hij was gefrustreerd over de manier waarop China omgaat met de pandemie.

In januari 2020 ondertekenden beide grootmachten de afspraken over de eerste fase van het handelsakkoord. Sindsdien ontstonden echter weer nieuwe spanningen. De VS liet zich meermaals kritisch uit over China. Zo zette de regering-Trump vraagtekens bij de Chinese aanpak van het coronavirus en het strenge optreden van Peking in Hongkong.

Topdiplomaat Yang Jiechi stelt dat de hele wereld gebaat is bij een goede samenwerking tussen China en de VS. Hij pleit bovendien voor meer uitwisseling tussen het Amerikaanse en Chinese leger om zo meer onderling vertrouwen te kweken.