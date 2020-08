Kledingconcern C&A verkoopt de activiteiten in China aan een Chinees investeringsfonds, zo heeft de onderneming donderdag bekendgemaakt. Begin dit jaar trok de van oorsprong Nederlandse winkelketen zich al terug uit Mexico.

China, Mexico en ook Brazilië werden door C&A in het verleden gezien als groeimarkten. C&A zegt nu dat kennis van de lokale markt en een sterk netwerk, mede door de coronacrisis, onontbeerlijk zijn voor succes.

De winkels en andere activiteiten in China gaan over naar de private investeerder Beijing Zhongke Tongrong. Er wordt niet bekendgemaakt hoeveel de Chinezen betalen voor de overname. De investeerder ziet de heropening van Chinese steden en winkels als een kans om het C&A-merk te laten groeien.

"C&A is een waardevol wereldwijd merk en een van de grootste gebruikers van biologisch katoen", aldus de topman van Zhongke Tongrong. Het bedrijf meent dat in China een grote markt voor kleding van biologisch katoen is en verwacht ook veel van de kinderkleding van het merk.

Afgelopen maandag werd bekend dat C&A het bestuur flink opschudt. Er treedt onder anderen een nieuwe CEO aan: de Nederlandse Giny Boer, die afkomstig is van IKEA.

C&A is actief in 21 landen. In Europa zijn veertienhonderd C&A-winkels.