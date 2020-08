Zo goed als alle voormalige schuldeisers van HEMA hebben ingestemd met de overeenkomst, die medio juni werd gesloten om schulden om te zetten in aandelen. Onderdeel van die overeenkomst is dat een fors deel van de schulden wordt weggestreept. Volgende week maandag moet het Engelse hof van Justitie de overeenkomst dan definitief goedkeuren, zegt een woordvoerder van HEMA.

Medio juni bereikten HEMA en een groep schuldeisers overeenstemming over de overname van het winkelconcern door de zogeheten obligatiehouders. Daarmee was HEMA niet langer van Marcel Boekhoorn, die eind 2018 eigenaar werd.

Eerder al schaarde een groep schuldeisers die 75 procent van de schuld vertegenwoordigden zich achter de overeenkomst, nu is dat opgelopen tot net iets meer dan 98 procent. "En dat is heel goed nieuws", zegt de woordvoerder. "Het is geweldig dat er zo veel steun is voor de overeenkomst."

Onder de overeenkomst die HEMA en de schuldeisers in juni sloten, wordt 750 miljoen euro aan schulden teruggebracht tot 300 miljoen euro. In ruil daarvoor worden die schuldeisers eigenaar van HEMA. Deze groep schuldeisers heeft 600 miljoen euro van de schuld in handen via obligaties.

Dan is er nog een schuld van 150 miljoen euro, dat betreft een achtergestelde lening. Het verstrijken van de betalingstermijn daarop betekende het begin van het einde van Boekhoorn als HEMA-eigenaar.